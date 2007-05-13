Умер старейший государственный лидер (фото)

В субботу вечером в возрасте 94 лет скончался старейший из государственных лидеров мира - глава тихоокеанского государства Самоа Малиетоа Танумафили II (Malietoa Tanumafili II), сообщает AFP.

Танумафили считается одним из "прародителей" островной независимости Самоа. Он единолично возглавил страну в 1963 году и был назначен ее пожизненным главой.

Малиетоа Танумафили II правил Самоа 44 года. По этому показателю он уступает только королю Тайланда и королеву Великобритании Елизавете II.

Как сообщили представители властей Самоа, преемник Танумафили будет избран парламентом сроком на пять лет.

Лента.ру