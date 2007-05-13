Умер старейший государственный лидер (фото)
10:15, 13 мая 2007Мир
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Он правил 44 года
В субботу вечером в возрасте 94 лет скончался старейший из государственных лидеров мира - глава тихоокеанского государства Самоа Малиетоа Танумафили II (Malietoa Tanumafili II), сообщает AFP.
Танумафили считается одним из "прародителей" островной независимости Самоа. Он единолично возглавил страну в 1963 году и был назначен ее пожизненным главой.
Малиетоа Танумафили II правил Самоа 44 года. По этому показателю он уступает только королю Тайланда и королеву Великобритании Елизавете II.
Как сообщили представители властей Самоа, преемник Танумафили будет избран парламентом сроком на пять лет.
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