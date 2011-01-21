Гостиницы Турции не хотят отказываться от системы «все включено»

Гостиничные сети Турции не планируют отказываться от использования системы all inclusive.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил генеральный директор по вопросам рекламы Министерства культуры и туризма Турции Джумхур Гювен ТАШБАШИ.

«Я хочу вас заверить, что вообще не идет речь от отказа от системы all inclusive. Этот вопрос не стоит на повестке дня», - сказал Д.ТАШБАШИ.

Он также отметил, что в работе этой системы не планируется проводить никаких изменений.

Вместе с этим, отметил Д.ТАШБАШИ, в Турции в последнее время не строится крупных гостиниц, а открываются небольшие «бутик-отели» в которых достаточно сложно применять систему all inclusive, и поэтому в них такую систему не вводят.

Как сообщалось, в 2010 году в некоторых СМИ появилась информация о том, что уже с мая 2011 года некоторые крупные гостиничные сети Турции могут начать отказываться от использования системы all inclusive.