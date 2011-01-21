Гостиницы Турции не хотят отказываться от системы «все включено»
Об этом речи даже не идет
Гостиничные сети Турции не планируют отказываться от использования системы all inclusive.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве заявил генеральный директор по вопросам рекламы Министерства культуры и туризма Турции Джумхур Гювен ТАШБАШИ.
«Я хочу вас заверить, что вообще не идет речь от отказа от системы all inclusive. Этот вопрос не стоит на повестке дня», - сказал Д.ТАШБАШИ.
Он также отметил, что в работе этой системы не планируется проводить никаких изменений.
Вместе с этим, отметил Д.ТАШБАШИ, в Турции в последнее время не строится крупных гостиниц, а открываются небольшие «бутик-отели» в которых достаточно сложно применять систему all inclusive, и поэтому в них такую систему не вводят.
Как сообщалось, в 2010 году в некоторых СМИ появилась информация о том, что уже с мая 2011 года некоторые крупные гостиничные сети Турции могут начать отказываться от использования системы all inclusive.