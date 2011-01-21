Прокуратура Кипра отбелила Украину: Евро-2012 не покупали

Прокуратура Кипра признала полностью необоснованными обвинения в подкупе чиновников УЕФА при определении организаторов Евро-2012 и решила закрыть это дело.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Согласно сообщению, УЕФА рад известию о том, что генеральный прокурор Республики Кипр постановил закрыть дело, связанное с обвинениями гражданина этой страны Спироса МАРАНГОСА, касающимися решения Исполнительного комитета УЕФА от 2007 года, согласно которым Украина и Польша были назначены принимающими ассоциациями Евро-2012.

Европейский футбольный союз удовлетворен, что в ходе расследования полиция не обнаружила никаких доказательств или информации, которые бы подкрепляли обвинение С.МАРАНГОСА. Руководящий футбольный орган Европы, в частности, приветствует подтверждение того, что все обвинения в коррупции или взяточничестве, выдвинутые им против УЕФА и его членов относительно назначения принимающих стран Евро-2012, признаны полностью необоснованными.

Кроме того, УЕФА принял к сведению извинения С.МАРАНГОСА, которые он сделал в письменном заявлении правоохранительным органам Кипра в связи с ситуацией, возникшей в результате его слов.

Как сообщал УНИАН, 29 октября 2010 года УЕФА официально подал юридическую жалобу в Швейцарский криминальный суд на С.МАРАНГОСА, который сделал заявления, ставящие под сомнение прозрачность голосования в 2007 году во время избрания стран-хозяев Евро-2012. Параллельно УЕФА подал судебный иск на Кипре на высшем уровне, обратившись к генеральному прокурору страны.

“УЕФА был вынужден обратиться в суд, во-первых, чтобы установить, имеет ли С.МАРАНГОС какие-либо доказательства и обоснования своих заявлений. Во-вторых, для защиты чести и доброго имени УЕФА и европейского футбола в целом, которые серьезно пострадали от заявлений С.МАРАНГОСА”, - отмечается в сообщении.

24 октября 2010 года немецкое издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что член правления футбольной ассоциации Кипра С.МАРАНГОС якобы имеет доказательства подкупа Украиной и Польшей членов исполкома УЕФА для получения права на проведение финала Евро-2012. С.МАРАНГОС утверждал, что в коррупционной операции на сумму 11 млн. евро замешены пять членов исполкома УЕФА.

В свою очередь генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО заявил, что в УЕФА считают безосновательными обвинения в коррупции при определении стран, которые будут принимать финал Евро-2012.

Украина и Польша получили право на проведение Евро-2012 в апреле 2007 года. В 2009 году УЕФА утвердил организаторами турнира 4 польских и 4 украинских города.