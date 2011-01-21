Банк России хочет заполнить резервы китайскими юанями

Российский Центробанк хочет диверсифицировать свои золотовалютные резервы за счет покупки юаня. С таким заявлением выступил на пресс-конференции Deutsche Bank в Лондоне зампредседателя Банка России Алексей Улюкаев, добавив, что это произойдет после отмены КНР ограничений на капитальные операции.

Говоря об уровне инфляции в России по итогам 2011 г., А.Улюкаев назвал трудновыполнимым достижение амбициозной цели властей снизить этот показатель до 6-7% по итогам года. По его словам, риски ускорения инфляции в первой половине текущего года выше, чем риски замедления экономики страны, передает Reuters.

В этой связи Банк России в своей политике будет использовать и резервные требования, и процентные ставки, и другие инструменты, пообещал А.Улюкаев, добавив, что он в большей степени обеспокоен перспективой не оттока, а притока капитала в страну в 2011г., поскольку именно приток может стать для Центробанка "головной болью" в борьбе с инфляцией.

Комментируя информацию о возможной покупке европейских гособлигаций, А.Улюкаев сообщил, что РФ не собирается приобретать бумаги Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), поскольку ей это запрещает закон.

Ранее на этой неделе, замечает РосБизнесКонсалтинг, министр финансов Алексей Кудрин озвучивал прямо противоположную точку зрения, говоря, что Россия может заинтересоваться этими облигациями. "В настоящее время мы не знаем условия и порядок выпуска таких инструментов, но предполагаем, что они будут достаточно привлекательны и вполне могут иметь статус, который нас заинтересует".