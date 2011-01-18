Политик может попасть под суд за отрицание советской агрессии

По решению главного прокурора Вильнюсского округа накануне было начато досудебное расследование в отношении лидера Социалистического народного фронта Альгирдаса Палецкиса, который публично подверг сомнению утверждение, что в январе 1991 г. против Литвы была совершена агрессия. Об этом сообщает Литовское радио.

Привлечь к уголовной ответственности за такие высказывания, поясняет РосБизнесКонсалтинг, можно на основании поправок к Уголовному кодексу Литвы, принятых летом 2010 г., согласно которым преступлением считается одобрение силовых действий СССР и нацистской Германии против Литовской Республики и ее жителей. Предусмотрены санкции, начиная от штрафа и заканчивая двумя годами лишения свободы.

11 марта 1990 г. Литва провозгласили независимость. Спустя десять месяцев, 11-13 января 1991 г., произошли столкновения между сторонниками независимости Литвы и советскими войсками в районе Вильнюсского телецентра. Тогда погибли 14 человек, более 600 получили ранения. В 1999 г. Вильнюсский окружной суд осудил шестерых бывших советских военнослужащих, участвовавших в этих событиях.