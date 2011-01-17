Лидер оппозиции в Судане призвал сделать как в Тунисе

Суданские спецслужбы в ночь на вторник арестовали лидера мусульманской оппозиции 78-летнего Хассана аль-Тураби, который накануне призвал народ последовать примеру Туниса и совершить революцию, если правительство продолжит повышать цены на продовольствие и бензин, сообщает AFP.

"Эта страна видела народные восстания и раньше, - сказал аль-Тураби, имея в виду свержения военных режимов в 1964 и 1985 годах. - То, что произошло в Судане, напомнило о них. Похоже, то же предстоит и Судану".

Хасcан аль-Тураби в 90-е годы занимал высокие посты в суданском правительстве. Из-за расхождения во взглядах с президентом Омаром аль-Баширом в 1999 году он был отправлен в отставку, после чего стал в оппозицию к власти и неоднократно попадал в тюрьму или под домашний арест, в частности, по обвинению в попытке свергнуть правительство и сговоре с повстанческим движением на юге Судана. После этого аль-Тураби провел три года под домашним арестом и был освобожден только в октябре 2003 года. Последний раз власти арестовывали аль-Тураби в мае 2010 года и освободили в июле.