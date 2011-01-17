В Пакистане смертник взорвал пассажирский автобус: есть жертвы

09:09, 17 января 2011
Мир
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Погибли не менее 10 человек

В Пакистане смертник привел в действие взрывное устройство в салоне пассажирского автобуса, при этом погибли не менее 10 человек.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылокй на пакистанский телеканал Geo, инцидент произошел сегодня утром в Северо-Западной пограничной провинции, в городе Кохат.

Пострадавших, их число пока не уточняется, направляют в ближайшие госпитали.

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