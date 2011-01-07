Назарбаев отказался от референдума о продлении своих полномочий

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отклонил предложение парламента о вынесении на референдум конституционных поправок о продлении полномочий действующего президента до 2020 года без всенародных выборов, сообщает РИА "Новости".

Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу в официальных СМИ.

Центризбирком Казахстана 27 декабря зарегистрировал заявление с предложением провести референдум по продлению полномочий президента до 6 декабря 2020 года. Предлагалось вынести на всенародное голосование вопрос "Принимаете ли вы закон о внесении изменений в конституцию, предусматривающих возможность продления на республиканском референдуме президентских полномочий первого президента?".

В 2007 году лояльный Назарбаеву парламент уже принял поправки в конституцию, которые позволяют действующему президенту баллотироваться на этот пост неограниченное число раз. Нурсултан Назарбаев занимает президентский пост уже 20 лет.