В МАК говорят, что самолет Качиньского разбился по 10-12 основным причинам

Официальный рапорт причин Смоленской авиакатастрофы, которая произошла 10 апреля 2010 года и унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Польши Леха Качинского, будет обнародован до конца января 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил польский представитель в Межгосударственной авиационной комиссии Эдмунт КЛИХ в интервью порталу TVN24.pl.

«Я говорил с представителями комитета. После того, что услышал, я практически уверен, что до конца января окончательный рапорт будет опубликован”, - сказал он.

Э.КЛИХ отметил, что самолет разбился по 10-12 основным причинам. Он не назвал все, но пообещал это сделать после обнародования официального рапорта, который, по его словам, будет представлять отличную от его точку зрения о причинах авиакатастрофы.

Как заявил Э.КЛИХ, возглавляемая министром внутренних дел Польши Ежи МИЛЛЕРОМ правительственная комиссия, которая расследовала причины Смоленской катастрофы, вообще с ним не сотрудничала.

„Сотрудничество предусматривает, что с обеих сторон есть обмен информацией. Здесь принцип был такой, что все материалы, которые я имел, передавал своим советникам – членам комиссии господина МИЛЛЕРА. В то же время от второй стороны не получал никакой поддержки и информации”, - сказал он, добавив, что комиссия отказала ему в доступе к данным, объяснив это тайной следствия.

По словам Э.КЛИХА, понять настоящие причины катастрофы можно, получив доступ к трем основным документам: стенограммам разговоров пилотов, записи технических параметров полета и записи разговоров диспетчеров.

„Диспетчеры могут изменять показания, кто-то может что-то комбинировать, но там – в тех разговорах – есть все”, - сказал он (российская прокуратура аннулировала свидетельство диспетчеров Смоленского аэропорта в первый день их допроса, 10 апреля – УНИАН).

Э.КЛИХ добавил, что так и не получил от российской стороны ответ на вопрос, обязывает ли законодательство РФ закрывать аэродром в случае неблагоприятных погодных условий.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели глава правительства Польши Дональд ТУСК назвал неприемлемым проект рапорта МАК о причинах Смоленской авиакатастрофы, который российская сторона передала Польше в конце октября и в котором, по данным Gazeta Wyborcza, основная вина за трагедию возложена на пилотов.

Польская правительственная комиссия передала в МАК почти 150 страниц замечаний к 210-страничному документу.