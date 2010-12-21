Сегодня Путин откроет монумент, посвященный Великой Отечественной

Премьер-министр России Владимир Путин 21 декабря примет участие в церемонии открытия на Поклонной горе в Москве монумента "В борьбе против фашизма мы были вместе". Он воздвигнут "в память о солдатах Великой Отечественной войны - представителях всех республик и национальностей Советского Союза, вместе защитивших общую Родину и мир от фашизма", говорится в сообщении правительства РФ.

Вместе с В.Путиным памятник будут открывать мэр Москвы Сергей Собянин, деятели грузинской оппозиции - бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе и бывший премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели, ветераны из России и Грузии, представители общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства.

Пресс-служба российского кабинета министров напоминает, что идея создания памятника родилась после демонтажа Монумента Славы в Кутаиси 19 декабря прошлого года.

Скульптурная композиция, созданная на Поклонной горе, изображает водружение знамени над Рейхстагом, сообщает РосБизнесКонсалтинг. На заднем фоне - стена, напоминающая силуэт разрушенного в Кутаиси Мемориала Славы, и 15 гранитных кубов, на которые нанесены изображения знаковых памятников, посвященных Великой Отечественной войне, установленных в городах бывших советских республик.