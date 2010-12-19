Оппозиция штурмует дом правительства Белоруссии

Активисты оппозиции пытаются ворваться в дом правительства Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.

Оппозиционеры ломают дверь в здание дома правительства, где расположены Совет министров, нижняя палата парламента и Центризбирком. Оппозиционеры удалось выломать одну из дверей и сейчас им преграждает дорогу только щит, который с другой стороны двери держит милиция. Среди участников штурма замечен один из кандидатов в президенты Виталий Рымашевский.

Оппозиционеры заявляют, что намерены занять все правительство и требуют, чтобы туда прибыли министры, в том числе силовые. Изнутри стеклянные двери Дома правительства закрыты милицейскими щитами, разбито уже несколько окон, и оппозиционеры продолжают предпринимать попытки ворваться в Дом правительства.