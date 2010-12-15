В США учительница выиграла в лотерею более 95 млн. долларов

В США 64-летняя учительница Шейла ВЕРКЕ из штата Аризона выиграла в лотерею более 95 млн. долларов.

Как сообщает NEWSru, на пресс-конференции она сказала, что намерена потратить деньги не только на приобретение машины и путешествия по США. "В моей жизни, жизни моих детей, внуков и друзей настанут перемены", - обещала преподаватель.

Счастливый билет, купленный две недели назад в магазине, дает право получить 95,3 млн. долларов. Это третий по величине приз в истории проведения лотереи Powerball в Аризоне, передает ИТАР-ТАСС.

Ш.ВЕРКЕ, однако, предпочла забрать выигрыш не в рассрочку (ежегодными платежами в течение 30 лет), а сразу. В результате, согласно правилам, сумма призовых уменьшилась до 49,9 млн. долларов.

Как сказала учительница, удачу ей принесла комбинация 5-10-11-12-20 и цифра 2, представляющие собой даты ее дня рождения и появления на свет ее двух детей.

"Я выбрала эти цифры 6,5 лет назад и больше от них не отступала. Я покупала билеты, даже если приходилось добирать нужную сумму (два доллара) мелкими монетами", - пояснила Ш.ВЕРКЕ.

По оценке экспертов, шансы американки правильно угадать все шесть номеров лотереи равнялись один к 195 миллионам.

Powerball разыгрывается дважды в неделю в 42 штатах, федеральном округе Колумбия и на Виргинских островах (США).