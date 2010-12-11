Качиньский не исключает умышленного доведения самолета до катастрофы

Диспетчеры Смоленского аэродрома подавали пилотам самолета президента Польши Леха Качиньского, который разбился в авиакатастрофе 10 апреля, неправильные данные.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше заявил родной брат погибшего Президента и лидер популярной польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав КАЧИНЬСКИЙ.

"Для меня одно совершенно очевидно: диспетчеры Смоленского аэродрома информировали пилотов самолета о том, что он был на правильном курсе, а в действительности это было не так. Это я знаю точно", - сказал он в интервью агентству.

Я.КАЧИНЬСКИЙ отметил, что об этом, в частности, свидетельствует обнародованная ранее стенограмма разговоров из кабины пилотов, которая была сделана на основе записей одного из «черных ящиков» Ту-154.

Политик отметил, что ему трудно поверить, что подача неправильных данных была результатом только халатности диспетчеров или неисправного оборудования аэродрома, заявив, что он не исключает умышленного доведения самолета до катастрофы.

"С самого начала я был убежден, что это трагическое стечение обстоятельств, но сейчас имею все меньше оснований, чтобы в это верить", - сказал он.

Также Я.КАЧИНЬСКИЙ отметил, что диспетчеры, согласно военными процедурами, по которым проходил полет, вообще не должны были разрешать посадку самолету в таких сложных погодных условиях. По его словам, по поводу разрешения посадки самолету Л.Качиньского диспетчеры консультировались с кем-то в Москве.

"Даже если предположить, что не было покушения, вина за катастрофу лежит на диспетчерах и тех лицах в Москве, которые решили дать согласие на посадку, несмотря на такую плохую погоду", - сказал брат погибшего Президента.

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