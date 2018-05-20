Ярослав Качиньский: Точно знаю, что диспетчеры в Смоленске дезинформировали пилотов

Вынужден считать, что катастрофа самолета не была трагическим случаем... Диспетчер аэродрома консультировался с кем-то из Москвы... 10 декабря будет восемь месяцев со дня Смоленской авиакатастрофы, которая забрала жизнь 96 польских граждан, в том числе Президентп Польши Леха Качиньского. О расследовании причин и обстоятельств трагедии, а также о польско-российских и польско-украинских отношениях УНИАН рассказал родной брат погибшего Президента, прежний премьер-министр страны и лидер самой популярной в Польше оппозиционной партии «Право и справедливость» (PIS) Ярослав Качиньский.

Пан Ярослав, прошло почти восемь месяцев после Смоленской катастрофы. Есть ли что-то новое в расследовании ее причин? Что в конце концов привело к аварии? Я могу делать выводы преимущественно на основании общедоступной информации, из которой для меня одна вещь полностью очевидна: диспетчеры Смоленского аэродрома информировали пилотов самолета о том, что он был на правильном курсе, а в действительности он не был. Это я знаю точно. Было ли это результатом бардака или целеустремленных действий? Не скрываю, что в действительности мне очень трудно представить, как это могло стать результатом лишь бардака или технической неисправности. То, что диспетчеры информировали экипаж о правильном курсе, по большому счету известно еще с лета, когда были обнародованы записи „черных ящиков” – на самом деле самолет лишь полсекунды был на правильном курсе… Возможно, если бы они летели на более современном самолете, который может молниеносно набирать высоту, у них был бы еще шанс, которого не имел ТУ-154.

Считаю скандалом то, что польские власти не добились общего проведения следствия, в соответствии с польско-российским договором от 1993 года. Очевидно также то, что полет был военным – на всей документации полета стоит буква „М”, которая означает military (военный). При применении военных процедур диспетчер аэродрома определяет, можно ли самолету идти на посадку или нет. Диспетчер Смоленского аэродрома дал согласие. Знаю также, что он консультировался с кем-то из Москвы. Эти факты установлены во время следствия, и все это не выглядит очень хорошо.

В целом назвать “скандалом” позицию польских властей в этой ситуации значит высказаться очень мягко....

Вы склонны больше верить в специально организованное покушение или в трагическое стечение обстоятельств? В самом начале я был убежден, что это трагическое стечение обстоятельств, но сейчас у меня все меньше оснований в это верить. На основании знаний, которые есть на сегодня, вынужден считать, что это не был трагический случай.

Если покушение, то кто его организовал? Россияне?

Это дело, которое нужно исследовать.

По неофициальным данным, Межгосударственный авиационный комитет в своем проекте рапорта, который передал польским властям в октябре, возложил основную вину на пилотов, которые решились посадить самолет в условиях сильного тумана. По вашему мнению, польская комиссия, которая сейчас анализирует этот рапорт, утвердит его в таком виде? Думаю, что у них будут замечания, но возложение вины за аварию на пилотов является полностью оторванной от реальности версией. Пилоты получили согласие на посадку, их информировали, что они на правильном курсе, а это на нормальном языке значит, что они попадают на начало взлетно-посадочной полосы. В чем их вина? Даже если допустить, что не было покушения, в катастрофе виноваты диспетчеры и те лица в Москве, которые решили дать согласие на посадку, невзирая на такую плохую погоду. Они должны были закрыть аэродром и не позволить посадку. Это нормальная практика. Моему брату и мне также неоднократно отказывали в посадке из-за плохой погоды. У меня даже был случай, когда во время последней избирательной кампании нам отказали в посадке на двух аэродромах, и мы смогли приземлиться лишь на третьем.

Представитель Польши в Межгосударственном авиационном комитете Эдмунт Клих создает впечатление едва ли не единственного официального лица, которое критически оценивает российское следствие. Он также сказал, что не поставит своей подписи под рапортом МАК, если не будут учтены его замечания. Польская комиссия, которую возглавляет министр внутренних дел Ежи Миллер, может проигнорировать его предостережение? Комиссия Миллера действует в рамках интересов правительства, для которого признания вины россиян в катастрофе было бы огромной компрометацией. Глава польского правительства Дональд Туск должен был не соглашаться на публичное принятие выражений сочувствия от премьер-министра Владимира Путина на взлетно-посадочной полосе в Смоленске. Мне тоже предлагали, но я отказался. Он должен был выставлять требования, потому что дело о катастрофе вызывало много вопросов.

Странно, с какой скоростью были убраны тела жертв катастрофы с места падения самолета. Особенно с учетом вялости в других делах. Когда я туда добрался поздним вечером, там были лишь три тела, среди которых - и моего брата. Вскрытия тел, из которых можно было много узнать, проводились без участия польских экспертов. Моему брату, у которого были оторваны рука и ноги, доложили одну из ног, которая принадлежала другому человеку. Это было очевидно, поскольку она была в военной форме и принадлежала одному из генералов, который, как и мой брат, был невысокого роста.

Это все выглядело очень-очень странно. На сегодня не поверю никаким рапортам, кроме тех, которые приготовит международная комиссия экспертов.

Получили ли вы ответ на ваше письмо к руководителям ЕС, НАТО, ООН и Конгресса США о создании такой комиссии? Это не было письмо. Это немного преувеличено. Мы изучаем возможность создания такой комиссии, а последний визит в США представителей „Права и справедливости” служил прогрессу в этом деле. Это точно не будет легкое и быстрое дело, но сейчас ему дано начало. Мы будем добиваться тщательного выяснения обстоятельств дела, поскольку сейчас по большому счету ничего не известно, поскольку следствие ведет заинтересованная сторона. Россияне в сущности - последние люди, которые заинтересованы в выяснении причин катастрофы, которая произошла на их территории и забрала жизнь Президента, которого они точно не любили, генералов НАТО и многих политиков, которые поддерживали Грузию в конфликте с Россией.

Когда эта комиссия может быть создана и как она будет работать? Это точно не дело нескольких месяцев. Честно говоря, у нас не было четкого плана, как она должна действовать, но именно заинтересованность международного сообщества в расследовании катастрофы станет дополнительным давлением на Россию. Тем, кто захочет спрятать правду, должно быть каждый раз сложнее.

Дело должно быть вынесено на международную арену, поскольку польские власти не использовали тех инструментов, которые имели для выяснения причин катастрофы. Во-первых, за основу сотрудничества принято Чикагскую конвенцию, которая регулирует дела гражданских, а не военных полетов. Не использован договор от 1993 года. Но даже Чикагская конвенция давала Польше возможность обратиться к россиянам с просьбой передать введение следствия. Россия могла не согласиться, но это бы уже что-то значило.

Глава правительства Туск сказал, что не может обратиться, поскольку это стало бы свидетельством недоверия к россиянам. Однако возникает вопрос: откуда должна была бы быть вера к ним в ситуации, когда они очень крутили перед этим полетом, в частности разделяли визиты главы правительства и президента, а затем имела место катастрофа? Где здесь основания для доверия? Буквально за день или два до вылета Президента в Смоленск РФ говорит, что ничего не знает об этом. Дополнительно выдвигаются какие-то странные требования, среди которых запрет на оружие работникам польского Бюро охраны правительства, которые должны были встречать Президента на аэродроме. Как охрана может не иметь оружия?

Как россияне это аргументировали?

Не знаю. Знаю, что было очень много странных событий, а главное – это разделение визитов премьера и президента. 70-летие Катыньской трагедии – настолько важная дата в польской истории, что туда вместе должны были полететь и глава государства, и глава правительства. Ежегодно 10 апреля в Катыни проходили мероприятия в память жертв, в которых принимали участие польские должностные лица и родственники репрессированных. По случаю круглой даты в торжествах, чтобы подчеркнуть ее важность, также решил принять участие Президент Польши, который пригласил ряд других высокопоставленных должностных лиц, которые погибли в катастрофе. В целом трагедия забрала жизни 50% высшей партийной элиты PIS, а я не погиб лишь потому, что должен был быть возле кровати очень больной матери.

Российская сторона инициировала разделение визита?

Сейчас не могу сказать, кто в действительности. Говорят, что формально это был глава российского правительства Владимир Путин, который позвонил премьеру Туску и пригласил на отдельную встречу. Святой обязанностью Туска было отказаться от этого предложения и сказать, что он приедет вместе с Президентом. Он этого не сделал, были разделены визиты, а затем имела место катастрофа. Эти обстоятельства чрезвычайно подозрительны. Вообще считаем, что собственно Туск, Бронислав Коморовский (глава Сейма на момент катастрофы), министр обороны Богдан Клих и глава канцелярии правительства Томаш Арабский несут политическую ответственность за эту катастрофу, поскольку собственно их действия за последние годы привели к тому, что она могла произойти. Технические причины, почему разбился самолет, должны быть отдельно тщательным образом выяснены.

Вы знали лично генерала Анджея Бласика?

Нет. Из генералов, которые погибли, знал лично лишь шефа Генерального штаба Войска польского Франчишека Гонгора.

Некоторые медиа активно пишут о том, что генерал Бласик мог приказать пилотам посадить самолет при любых обстоятельствах. И вообще само его присутствие в кабине пилотов могло быть фактором, из-за которого пилоты попробовали посадить машину в таких сложных условиях. Допускаете такую возможность? Это полная дурня. Никто из этих людей не был самоубийцей. Кстати, уже официально опровергнута версия, что Бласик руководил Ту-154 на момент его посадки в Смоленске. Пилотам четко сказали, что они могут попробовать посадить самолет. Можно же приземлиться в условиях тумана, если тебя правильно ведут на посадку. С польского Як-40, который приземлился раньше, сказали, что ситуация плохая, но могут попробовать выйти на высоту принятия решения. Они вышли на те 100 метров, где им подтвердили правильность курса, и потому они пошли дальше на снижение. Все указывает на то, что пилоты были убеждены: самолет попадает на начало взлетно-посадочной полосы.

Помню, что сам, когда был премьером, удивлялся, как несколько раз при посадке самолета в условиях тумана „выныривали” из него над самими жилыми домами. Когда туман был настолько сильным, что посадка была невозможна, аэродромы закрывались. То же должно было быть в Смоленске, потому что условий для посадки там действительно не было, и аэродром нужно было закрыть.

Россияне говорят, что боялись дипломатического скандала... А катастрофы самолета не боялись?

Говорят, что рассчитывали на то, что пилоты не осмелятся на посадку в таких сложных условиях или на крайний случай на высоте 100 метров, когда не увидят землю, полетят на запасной аэродром. Почему тогда повторяли им, что они на правильном курсе? Я в силу своих обязанностей летал несколько сотен раз и знаю, что есть общепринятые правила: если диспетчер говорит, что самолет на правильном курсе, то он идет на посадку. Конечно, на определенном этапе пилот должен увидеть землю. Не знаю, был ли там такой туман, что даже на высоте 20 метров не было видно взлетно-посадочной полосы. Но в любом случае они получили команду о необходимости идти на второй круг, когда уже были в безнадежной ситуации (на высоте 50, а не „на высоте принятия решения” 100 метров. – Авт.).

Выходит, слишком доверились диспетчерам?.. Пилоты доверяют диспетчерам. Россиянам нечем себя оправдывать, они должны были закрыть аэродром. Аргументация о страхе дипломатического скандала просто смешна, когда речь идет о жизни почти 100 граждан, в том числе Президента другого государства. Они были обязаны отправить самолет на запасной аэродром.

Кстати, совсем недавно узнал, что ближайший к Смоленскому аэродром в Витебске по неизвестным причинам тоже был закрыт. Не знаю, что с Брянским, который тоже недалеко. Эти два аэродрома находятся на расстоянии около 100 километров...

Обсуждали ли вы с братом конфликт с пилотом правительственного самолета, который отказался лететь в Тбилиси во время грузинско-российской войны в августе 2008 года? Есть разные версии. Что на самом деле произошло? Ситуация была очень простой... Было пятеро уже немолодых мужчин – самому старшему 80 лет (президенты Польши, Украины, Эстонии, Литвы и глава правительства Латвии), - которые хотели лететь в Тбилиси. На тот момент не было никакой угрозы, потому что закончились военные действия. Пилот не хотел лететь, потому что получил запрет из Варшавы. Главной причиной было не то, как аргументировал пилот (угроза для жизни), а желание главы польского правительства Дональда Туска навредить Леху Качинскому: чтобы он позже попал в Тбилиси, что уменьшило бы его заслуги в решении этого конфликта. Кстати, тогдашний полет моего брата в Грузию поддержал президент США Джордж Буш, который отметил важность его грузинской миссии. В то же время пилот, который отказал Президенту Польши и не полетел в Тбилиси, позже получил за это правительственную награду.

Некоторые медиа тогдашний конфликт переносят на Смоленск, замечая, что командир экипажа ТУ-154, который разбился 10 апреля, Аркадиуш Протасюк был вторым пилотом во время грузинского полета. И якобы для того, чтобы избежать конфликта, рискнул посадить самолет... Во-первых, тогда дело было на земле, а не в воздухе. Во-вторых, не было никакой угрозы. Вылет был заблокирован исключительно по политическим причинам. Прошу не думать, что четверо президентов и один глава правительства так безумны, что страшно хотели лететь в место боевых действий. Хотели лететь, потому что знали, что это то время ничем не угрожало.

Протасюку было нечего бояться, ведь пилот, который тогда отказал, был награжден, а не наказан. Прошу тоже помнить, что специальный авиаполк, который обслуживает полеты высших польских должностных лиц, контролируется правительством. Президент не имеет на него никакого влияния, и были случаи, когда моему брату даже не давали самолет для вылета.

Такой способ мышления в действительности абсурден. Не говоря уже о том, что мой брат так же не был самоубийцей. Он хотел бороться за переизбрание Президентом Польши. Я разговаривал с ним за 15 минут до катастрофы, и он интересовался здоровьем мамы и моим, а не какими-то идеями самоубийственного приземения в Смоленске. Это вообще какая-то дурня...

Собственно, есть гипотеза, что Лех Качинский мог послать Бласика в кабину пилотов, чтобы вынудить их посадить самолет... Этот миф создали, чтобы свалить вину на Президента и сделать невозможным сохранение доброй памяти о Лехе Качиньском. Мой брат был поборником независимой и сильной Польши, а также Украины, Балтийских государств, и в будущем – Беларуси, пытался противостоять экспансии России и вел твердую политику Польши в Европейском Союзе. Нынешнее правительство проводит прямо противоположную политику. Не знаю, чем это предопределено. Может, правительственные чиновники имеют основания бояться России, которых не было у Леха Качиньского. В коммунистические времена он пробился с оппозиционного деятеля до вице-главы профсоюза „Солидарность”, а в действительности руководил этим первым независимым профсоюзом в Польше, поскольку Лех Валенса – мягко говоря – не был к этому готов.

Это все очень не нравится нынешней правящей партии. Прошу помнить, что между PIS и PO в действительности политическая бездна – это полностью отличные концепции развития Польши. Они очень боятся, что будет создан миф о Лехе Качиньском, и пробуют после смерти его очернить – собственно, это и является источником всех тех гипотез. Они даже говорили, что брат был под воздействием алкоголя, чего, конечно, не подтвердили результаты вскрытия.

Вообще против Леха Качиньского уже долгое время велась кампания очернения, поскольку он был для них последним препятствием для реализации их планов, а в Восточной Европе – последним препятствием экспансии россиян. Это сказала моему брату президент Литвы за два дня до катастрофы.

Повторяю, моральную и политическую ответственность за эту трагедию несет Дональд Туск и правящая партия, которая вела такую кампанию против Леха Качиньского, допустила разделение визитов, визит Президента был полностью не подготовленный, снижен уровень безопасности, а юридическая ответственность „ведет” в Россию.

Прошло почти 70 лет после другой авиакатастрофы, которая забрала жизнь главы эмиграционного правительства Польши генерала Владислава Сикорского. Верите ли, что настоящую причину Смоленской катастрофы удастся выяснить раньше? Сикорский погиб во время войны. Там точно есть много тайн, но эксгумация не подтвердила теорий, что его убили до авиакатастрофы. Это первое. Кроме этого, большая часть документов по этому делу до сих пор находится под грифом „секретно” в английских архивах.

Тогдашнее польское правительство в эмиграции в действительности не могло ничего сделать, даже открыть гроб генерала. Сегодняшняя власть Польши, если бы хотела, может намного больше.

Не думаю, что это будет так долго продолжаться. Уже сейчас можно много сказать, и думаю, вскоре наступит момент, когда можно будет сказать намного больше.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ Роман Кисиль, Варшава