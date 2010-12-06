Свежая публикация Wikileaks посвящена стратегическим объектам

Госдепартамент США в феврале 2009 года подготовил объемный список объектов по всему миру, выход которых из строя стал бы серьезной угрозой для национальной безопасности страны, сообщает Би-би-си.

В России к наиболее важным для безопасности США относятся Новороссийский и Приморский порты, газовые месторождения и сеть газопроводов близ Надыма, а также урановые, никелевые, родиевые и палладиевые рудники.

В списке Госдепартамента упомянуты почти все страны мира. По большей части, к наиболее важным объектам отнесены месторождения и части инфраструктуры, отмечает BBC News, однако там также встречаются учреждения вроде завода по производству инсулина в Дании и австралийской фабрики, выпускающей противоядие от укусов змей.

Перечень был подготовлен дипломатическими учреждениями США в соответствующих странах мира, уточняет Лента.ру. Некоторые объекты снабжены комментариями. Так, газодобывающее предприятие в Надыме названо самым важным из всех подобных в мире.