ЕС хочет усилить безопасность морской добычи нефти и газа

Совет министров по вопросам энергетики, транспорта и телекоммуникаций ЕС поручил Еврокомиссии подготовить как можно скорее предложения по изменению законодательства в области добычи нефти и газа на морском шельфе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в принятых на заседании Совета выводах.

Согласно поручению, изменения должны быть направлены на повышение безопасности такой добычи углеводородов.

В выводах министры подчеркивают необходимость вынести уроки из трагедии, произошедшей в этом году в Мексиканском заливе.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Мексиканском заливе в 210 км к юго-востоку от Нового Орлеана (штат Луизиана) произошел взрыв на плавучей буровой платформе. Вскоре после этого она затонула. В результате в воды залива, по некоторым оценкам, попало более 1 тыс. тонн нефти.