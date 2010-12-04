Саакашвили объявил о новом экономическом курсе Грузии

Президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе открытия свободной экономической зоны в Лило (пригород Тбилиси) объявил о новом экономическом курсе страны, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на агентство Trend. Цель нового курса - искоренение всех существующих недостатков и создание лучшей бизнес-среды, заявил глава государства.

По словам М.Саакашвили, новый курс предусматривает задействование нового налогового кодекса, который значительно облегчит пресс налогового администрирования, а также создаст механизмы прощения нарушений и предварительного предупреждения, задействование института налогового омбудсмена, введение такого механизма начислений, который не приведет к прекращению деятельности предприятий.

М.Саакашвили назвал свободную экономическую зону в пригороде Тбилиси "первой ласточкой" нового экономического курса. Такие зоны скоро появятся и в других грузинских городах, сказал он. "Три компонента - обновленная инфраструктура, новое законодательство и новые кадры - собраны в этой зоне, и все это означает быстрое движение к богатой Грузии", - заявил президент страны.