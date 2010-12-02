В Чехии по подозрению в убийстве 20-летней давности задержали украинца

Правоохранительные органы Чехии задержали бывшего сотрудника украинской милиции Валерия ПРИТОКУ, который подозревается в совершении убийства.

Как сообщили УНИАН в МВД Украины, этот человек, состоя на службе в органах внутренних дел, более 20 лет назад совершил убийство в Донецкой области, после чего уволился и пропал.

Как отметил собеседник агентства, поскольку милиция в настоящее время уделяет значительное внимание раскрытию тяжких преступлений прошлых лет, в мае этого года В.ПРИТОКА был объявлен в международный розыск и в результате оперативных мероприятий был задержан 17 ноября в Карловых Варах.

В данное время Генеральная прокуратура Украины начала процедуру экстрадиции задержанного в Украину.

Также собеседник агентства опроверг информацию чешских СМИ о том, что В.ПРИТОКА якобы является влиятельным лицом в криминальных кругах.

По словам сотрудника милиции, задержание этого человека является рядовым случаем в деятельности работников украинского бюро Интерпола, которые ежедневно задерживают преступников, объявленных в международный розыск.