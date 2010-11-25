Коморовский: Польша придержит открытые двери НАТО для Украины

Польша - невзирая на провозглашение новой украинской властью политики внеблоковости Украины - планирует в дальнейшем поддерживать возможное вступление Украинского государства в Североатлантический Альянс. Об этом заявил Президент Польского государства Бронислав КОМОРОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, согласно сообщению, размещенному на его официальном веб-сайте, Б.КОМОРОВСКИЙ подчеркивает, что Украина должна самостоятельно определить, каким образом гарантировать себе безопасность. „Мне самому интересно, как будет определена эта идея внеблоковости, внеблоковой безопасности Украины”, - сказал он.

Б.КОМОРОВСКИЙ отметил, что Польша, которая традиционно поддерживала вступление Украины в НАТО, не будет изменять эту политику.

«Польша последовательно, можно сказать, придерживает приоткрытые двери НАТО, и показываем это всем натовским государствам и Украине», - сказал Президент.

Глава Польского государства также заметил, что государства Альянса на последнем своем саммите в Лиссабоне в конце минувшей недели подтвердили, что Украина с Грузией могут присоединиться к объединению.

Как сообщал УНИАН, избранный Президентом Украины в феврале этого года Виктор ЯНУКОВИЧ в июле подписал закон, который определяет Украину внеблоковым государством.

Бывший Президент Виктор ЮЩЕНКО считал членство Украины в НАТО одной из важнейших целей заграничной политики.

Созданный в 1949 году как военный противовес СССР Североатлантический альянс на сегодняшний день объединяет 28 государств, 12 из которых присоединились к нему после развала Советского Союза.

Первыми из бывших коммунистических государств в НАТО вступили: в 1999 году - Польша, Чехия и Венгрия; в 2004 году - Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Болгария, Словакия и Словения.

Последнее расширение состоялось в 2009 году, когда к НАТО присоединились Албания и созданная после развала Югославии Хорватия.

Против расширения НАТО остро протестует правонаследница СССР - Российская Федерация, которая видит в этом угрозу своим интересам.