Южная Корея усилит военное присутствие в Желтом море

На экстренном совещании южнокорейских ведомств, которое утром в четверг провел президент РК Ли Мен Бак, было принято решение об усилении присутствия ВМС страны в Желтом море, передает ИТАР-ТАСС.

В частности было решено значительно увеличить численность военного контингента на южнокорейских островах.

Как сообщает AP, Северная Корея, в свою очередь, заявила о готовности немедленного военного ответа в случае «бездумных провокаций» со стороны США и Южной Кореи.

Газета.ру