Южная Корея усилит военное присутствие в Желтом море
08:29, 25 ноября 2010Мир
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КНДР сделала заявление в ответ
На экстренном совещании южнокорейских ведомств, которое утром в четверг провел президент РК Ли Мен Бак, было принято решение об усилении присутствия ВМС страны в Желтом море, передает ИТАР-ТАСС.
В частности было решено значительно увеличить численность военного контингента на южнокорейских островах.
Как сообщает AP, Северная Корея, в свою очередь, заявила о готовности немедленного военного ответа в случае «бездумных провокаций» со стороны США и Южной Кореи.
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