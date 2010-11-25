В Минске состоялась акция оппозиции

В Минске в среду состоялась несанкционированная акция оппозиции по случаю годовщины конституционного референдума, по результатам которого президент Александр Лукашенко 16 лет назад существенно расширил свои полномочия.

Около двух тысяч участников акции призывали Лукашенко уйти в отставку, сообщает Радио Свобода.

Присутствующие на акции оппозиционные кандидаты на президента на будущих выборах зачитали резолюцию митинга в адрес председателя Центризбиркома, в которой содержится требование включить в участковые комиссии представителей от каждого кандидата и значительно ограничить возможности досрочного голосования.

Милиция в ход митинга и шествия к Центризбиркому не вмешивалась.

На президентских выборах, назначенных на 19 декабря, Лукашенко опять идет на переизбрание. Кроме него, зарегистрировано еще девять кандидатов.

Лукашенко обвиняют в авторитаризме и подавлении оппозиции. Западные наблюдатели не признали демократическими еще ни одни выборы в Беларуси за время пребывания нынешнего президента при власти.