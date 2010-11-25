Украина сможет учить египетских военных за свой счет?

Правительство изучит возможность предоставления государственных стипендий для обучения египетских студентов в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на Шестом заседании совместной Межправительственной украинско-египетской комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Мы готовы изучить возможность предоставления определенного количества государственных стипендий на следующий год для обучения египетских студентов в украинских вузах», - отметил Н.АЗАРОВ в ответ на просьбу премьер-министра Арабской Республики Египет Ахмеда НАЗИФА организовать в Украине подготовку кадров, в частности военных, для его государства.