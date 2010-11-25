Состоялась интронизация митрополита УПЦ Канады

В Виннипеге состоялась интронизация Высоко преосвященнейшего архиепископа ЮРИЯ на митрополита Украинской православной церкви в Канаде.

Об этом УНИАН сообщили во Всемирном конгрессе украинцев.

В мероприятии приняли участие многочисленные представители духовенства, местной власти и украинской общественности.

ВКУ на этой торжественной церемонии 21 ноября представлял заместитель президента ВКУ и президент Конгресса украинцев Канады Павел ГРОД. Он поздравил митрополита ЮРИЯ с интронизацией и поблагодарил за его подвижническую пастырскую деятельность в укреплении и сплочении украинской православной общины, в развитии Украинской православной церкви в Канаде и сохранении и приумножении духовного достояния украинского народа.

Как сообщалось, интронизацией завершился формальный процесс избрания и ратификации Синодом Константинопольской патриархии принятого Собором УПЦ в Канаде 14 июля 2010 года решения об избрании Архиепископа ЮРИЯ шестым в истории этой Церкви митрополитом Украинской православной церкви в Канаде.