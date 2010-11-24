Азаров пригласил своего египетского коллегу в Украину
22:00, 24 ноября 2010Мир
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Тот пообещал приехать в ближайшее время
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пригласил премьер-министра Арабской Республики Египет Ахмеда НАЗИФА в удобное для него время посетить Украину.
Об этом глава украинского правительства заявил на Шестом заседании совместной Межправительственной украино-египетской комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.
«Я хочу пригласить Вас в удобное для Вас время посетить с визитом Украину», - отметил Н.АЗАРОВ.
В свою очередь А.НАЗИФ поблагодарил украинского премьера за приглашение и пообещал в ближайшее время приехать в Украину.
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