Молдова получит от ЕС 41 млн евро

Европейский союз выделит Молдавии в 2011-2013 гг. грант в размере 41 млн евро для укрепления институциональных возможностей правительства и продвижения европейской политики.

Как сообщили РосБизнесКонсалтингу в правительстве, это предусмотрено рамочным документом о Всеобъемлющей программе институционального развития Молдовы на 2011-2013 гг., который в Кишиневе подписали премьер-министр страны Владимир Филат и глава делегации ЕС в Кишиневе Дирк Шюбель.

Названная программа будет внедряться в рамках проекта Евросоюза "Восточное партнерство" и поможет Молдавии выполнить обязательства, которые она возьмет на себя в рамках будущего соглашения об ассоциировании.