Богатырёва в Варшаве встретилась с Президентом Польши

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЁВА провела сегодня в Варшаве двустороннюю встречу с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Польского государства, не уточнив, при этом, тему бесед.

«24 ноября с.г. Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ принял в Президентском дворце секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЁВУ», - говорится в сообщении.

Вместе с тем в пресс-службе СНБО Украины УНИАН сообщили, что во время встречи Р.БОГАТЫРЕВОЙ и Б.КОМОРОВСКОГО обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, углубления двустороннего политического диалога, в частности, в контексте запланированной на ближайшее время встречи глав государств.

Стороны обменялись мнениями о современном состояния развития отношений Украины с Европейским Союзом, в частности, была дана высокая оценка результатам саммита Украина-ЕС в Брюсселе. Р.БОГАТЫРЁВА выразила надежду украинской стороны на содействие со стороны официальной Варшавы, которая будет председательствовать в ЕС в 2011 году, дальнейшую активизацию евроинтеграционных процессов.

В свою очередь Б.КОМОРОВСКИЙ заверил украинскую сторону в неизменности поддержки Польшей европейского курса нашего государства.

Во время встречи особое внимание было уделено перспективам реализации программы «Восточного партнерства», либерализации визового режима для граждан Украины, обустройства общей границы. Кроме того, состоялся обмен мнениями по поводу перспектив сотрудничества Украины с Организацией Североатлантического договора после принятия новой стратегической концепции Альянса на саммите в Лиссабоне.

Кроме того, пресс-служба польской Национальной безопасности (BBN) сообщила, что Р.БОГАТЫРЁВА сегодня также возложила венок к памятнику жертвам Смоленской авиакатастрофы в Варшаве и цветы на могилы экс-руководителей BBN Александра Щигло и Станислава Стасяка, которые тоже погибли в этой катастрофе.

По данным пресс-служб польских Министерства иностранных дел и Министерства обороны, Р.БОГАТЫРЁВА в рамках своего визита в Польшу провела также встречи с заместителями министров Генриком ЛИТВИНОМ и Збигневом ВЛОСОВИЧЕМ.

Пресс-секретарь Минобороны Польши Януш СЕЙМЕЙ сказал УНИАН, что министр обороны Богдан КЛИХ не смог встретиться с секретарем СНБО Украины в связи с тяжелой болезнью матери.

Между тем польский МИД не уточнил, почему не состоялась ранее запланированная встреча с министром Радославом СИКОРСКИМ.

Как сообщал УНИАН, секретарь СНБО Украины Р.БОГАТЫРЁВА 23-24 ноября посетила Польшу с третьим - после назначения в конце 2007 года - официальным визитом.

Визит состоялся по приглашению назначенного в апреле этого года новым главой BBN Станислава КОЗЕЯ.