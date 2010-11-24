Выборы в Польше выиграла партия власти

Правящая в Польше с конца 2007 года партия „Гражданская платформа” (РО) выиграла выборы в местные органы власти, которые прошли 21 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют официальные результаты голосования, обнародованные Государственной избирательной комиссией.

По данным польской ГИК, кандидаты РО получили больше всего депутатских мандатов в местные органы власти всех уровней - около 7 тыс. 600, или 16,5%.

Больше всего мандатов кандидаты партии власти получили в Варшаве и воеводских советах (аналог областных советов в Украине) – 45% и 40%.

В городских и районных советах кандидаты "Гражданской платформы" получили 35% и 21%, в гминах (нет аналога в Украине) с населением свыше двадцати тысяч человек – 20%, а наименьшей популярностью РО пользуется в гминах с населением менее двадцати тысяч, где ее поддержало лишь 3% избирателей.

Второе место по количеству полученных мандатов заняла „Польская крестьянская партия” (PSL), которая входит в правительственную коалицию с РО.

Ее кандидаты получили 12% всех мандатов (в воеводских советах почти 17%).

Третье место заняла самая популярная оппозиционная партия „Право и справедливость” (PIS), за кандидатов которой проголосовали 7,5% избирателей, в основном в воеводских советах (25%).

Последней среди главных политических партий Польши в рейтинге избирательных симпатий поляков оказалась партия „Союз левых демократов” (SLD), которую поддержали около 4% избирателей (в воеводских советах 15%).

60% всех мандатов получили кандидаты, которые участвовали в выборах без партийной поддержки (в воеводских советах - менее 4%).

Больше всего мандатов они завоевали в гминах – почти 80% с населением до 20 тыс. жителей и свыше 55% - с населением более 25 тыс.

Поляки на воскресных выборах также избрали более половины из 2,5 тысяч глав поселков и городов, в том числе 11 мэров городов с населением свыше ста тысяч человек.

8 мэров-победителей - представители РО, в том числе мэр Варшавы Анна ГРОНКЕВИЧ-ВАЛЬТЦ.

Остальные кандидаты будут избираться во втором туре 5 декабря.

Явка на выборах составила от 40 до 52%.

Как сообщал УНИАН, 260 тыс. кандидатов боролись за почти 50 тысяч должностей на выборах в местные органы власти в Польше в воскресенье, 21 ноября.

Представитель РО Бронислав КОМОРОВСКИЙ выиграл внеочередные выборы Президента в июле этого года.