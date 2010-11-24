Вашингтон и Сеул продемонстрируют КНДР, на что она нарывается

США и Южная Корея, обсуждая ситуацию с обстрелом накануне острова Ёнпхёндо артиллерией Северной Кореи, решили провести 28 ноября совместные военные учения.

Как сообщает NEWSru, в заявлении Белого дома говорится, что такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора между Президентом США Бараком ОБАМОЙ и Президентом Южной Кореи ЛИ Мен Баком.

Как стало известно, в учениях примет участие американский атомный авианосец George Washington.

Как говорится в коммюнике, Б.ОБАМА в беседе с южнокорейским коллегой резко осудил обстрел КНДР острова Ёнпхёндо, в результате которого 2 человека погибли, 16 получили ранения. Кроме того, американский лидер заверил президента Республики Корея в солидарности Вашингтона с Сеулом, сообщает ИТАР-ТАСС.

В итоге президенты решили, что лучшим выходом в этой ситуации будет провести усиленные тренировки войск двух стран в рамках тесного сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами, а также для того, чтобы подчеркнуть крепость альянса между США и Южной Кореей и приверженность сохранению мира и стабильности в регионе.