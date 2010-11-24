В Португалии - общенациональная забастовка

В Португалии сегодня проводится общенациональная забастовка, в которой впервые за последние 20 лет участвуют работники как бюджетной сферы, так и частного сектора.

Как сообщает радио «Свобода», бастующие добиваются отмены правительственных мер жесткой экономии, которые предполагают сокращение размера зарплат, отмену ряда налоговых льгот, социальных выплат и другие непопулярные меры. Тем самым власти рассчитывают уменьшить высокий дефицит госбюджета.

По всей стране сегодня будут закрыты многие учреждения, банки, почтовые отделения, отменены более 500 авиарейсов, парализована работа крупнейших портов. Акцию поддержали и некоторые СМИ.