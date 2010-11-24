Газпром рассмотрел перспективы сланцевого газа

Совет директоров ОАО "Газпром" на вчерашнем заседании рассмотрел вопрос о перспективах развития отрасли сланцевого газа, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на пресс-службу холдинга. Правлению Газпрома поручено продолжить мониторинг развития отрасли сланцевого газа в различных регионах мира.

Добыча газа из нетрадиционных источников, в том числе сланцевого газа, в последнее время привлекает все больше внимания со стороны общественности, но не является новостью для газовой отрасли. Рост интереса обусловлен, в первую очередь, увеличением добычи сланцевого газа в США, что повлияло на начало исследований возможностей по добыче данного ресурса в других регионах мира, в частности в Европе и Азии. Вместе с тем проекты по добыче сланцевого газа характеризуются рядом специфических технологических и экономических особенностей. К ним относятся большой объем эксплуатационного бурения, резкое снижение дебитов уже в первые годы добычи, необходимость постоянного перехода на новые площади разработки, существенные экологические риски. Кроме того, стоимость добычи сланцевого газа в США достаточно высока и значительно превышает стоимость добычи традиционного газа в других регионах мира, в том числе из новых месторождений в России. Такие факторы предопределяют роль сланцевого газа как местного, локального источника ресурсов, компенсирующего снижение объемов добычи (или отсутствие) традиционного газа на региональных рынках.

"При этом Газпром располагает собственными технологиями добычи нетрадиционного газа, схожими с используемыми при добыче сланцевого газа, и применяет их при добыче угольного метана в Кузбассе", - отмечается в сообщении Газпрома.