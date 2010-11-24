Украина и Ливия введут безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ информировал журналистов во время визита в Ливию.

«Сегодня будет парафировано Соглашение о введении безвизового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов. А также мы установили конкретные сроки, в которые остальные категории граждан смогут получать визы», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его словам, в ближайшее время будет введен безвизовый режим между Украиной и Ливией для всех граждан.

Как сообщал УНИАН, Ливия неоднократно обращалась к Украине с просьбой отменить или упростить визовый режим.