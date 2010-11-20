НАТО официально сменила стратегию

Лидеры стран-участниц НАТО одобрили в пятницу в Лиссабоне новую стратегическую концепцию альянса, сообщил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

"Эта концепция позволяет НАТО стать как никогда более эффективной", - сказал он журналистам по завершении первого пленарного заседания саммита. По словам Расмуссена, новая концепция - это не просто заявление о намерениях, а "план действий", которые предстоит реализовывать.

Расмуссен сообщил также, что новая стратегическая концепция НАТО создает условия для безъядерного мира, но при этом подчеркивает значение ядерного оружия как инструмента ядерного сдерживания.

Кроме того, в новом стратегическом документе, сказал Расмуссен, подчеркивается, что двери НАТО остаются открытыми для европейских демократий, которые хотят стать членами альянса и соответствуют его стандартам.

В новой стратегии НАТО впервые указано, что этот блок не представляет угрозы для России. "Напротив, мы хотели бы установить надежные партнерские отношения между НАТО и Россией", - говорится в документе. "Мы по-прежнему убеждены, что безопасность стран Североатлантического альянса и безопасность России связаны между собой".

НАТО будет развивать партнерство с Украиной и Грузией. "Мы нацелены на продолжение и развитие отношений партнерства с Украиной и Грузией в формате Комиссий НАТО-Украина и НАТО-Грузия, основанного на решении саммита НАТО в 2008 году в Бухаресте (о том, что они однажды станут членами НАТО. - Ред.), и принимая во внимание евроатлантическую ориентацию и стремление каждой из этих стран", - говорится в документе.

В нем также заявлено о намерении альянса "облегчить евроатлантическую интеграцию" для стран Западных Балкан.