Во Франции объявлены результаты первого тура выборов

Согласно итоговым результатам президентских выборов во Франции, объявленным министерством внутренних дел, лидер "Союза за народное движение" 52-летний Николя Саркози набрал 31,11 процента голосов, передает агентство France Presse.

Его ближайшую конкурентку, представительницу Социалистической партии 53-летнюю Сеголен Руаяль поддержали 25,84 процента избирателей, она вместе с Саркози примет участие во втором туре выборов 6 мая. Кандидат от центристов Франсуа Байру получил 18,55 процента голосов, а лидер крайне правого Национального фронта Жан-Мари Ле Пен - 10,51 процента.

Среди левых кандидатов результаты распределились следующим образом: Оливье Безансно (Olivier Besancenot) набрал 4,11 процента голосов, лидер коммунистов Мари-Жорж Бюффе (Marie-George Buffet) - 1,94 процента, "зеленый" кандидат Доминик Войне (Dominique Voynet) - 1,57 процента, Арлет Лагийе (Arlette Laguiller) - 1,34 процента, антиглобалист Жозе Бовэ (Jose Bove) - 1,32 процента. Относительно высокий результат у католика-националиста Филиппа де Вилье (Philippe de Villiers) - 2,24 процента голосов.

Явка составила 84,6 процента от 44,5 миллиона зарегистрированных избирателей, что аналогично рекорду, зафиксированному в первом туре президентских выборов в 1965 году. Опубликованные данные не включают бюллетени 820 тысяч французов, проголосовавших за рубежом - эти результаты будут известны в понедельник днем.

Согласно опросам общественного мнения, во втором туре президентских выборов Саркози победит Руаяль в соотношении 54 процента к 46. Ранее сообщалось, что пятеро левых кандидатов, за которых суммарно проголосовали 10 процентов избирателей, призвали свой электорат поддержать Руаяль. Основная борьба между двумя претендентами на пост Жака Ширака развернется за тех, кто голосовал за Байру.

Между тем, несколько партий призвали французский ЦИК не использовать электронные машины для голосования во втором туре. Социалисты, коммунисты и "зеленые" заявили, что время ожидания в очереди на электронное голосование составляло до двух часов, и многие избиратели уходили, не дождавшись. Испытания двух из трех типов автоматов показали, что четыре человека из семи в возрасте 65 лет и выше не смогли проголосовать, используя данные машины.

Лента.ру