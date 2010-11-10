Британские студенты устроили погром в штаб-квартире консерваторов

Британские студенты устроили погром в штаб-квартире консервативной партии, протестуя против планов правительства урезать финансирование вузов и втрое повысить стоимость обучения, сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse.

Около 20 человек прорвались в вестибюль здания на улице Милбанк. Там между ними и полицейскими произошли столкновения, в результате которых бунтари оказались заперты внутри помещения. Однако на видео видно, что им удалось разбить большие оконные стекла и выбраться наружу.

После этого демонстранты, некоторые раздетые до пояса и с шарфами вокруг лиц, разожгли на улице перед офисом партии костер из кучи агитационных плакатов, на которых были надписи "Стоп урезанию финансирования" и "9K? Ни за что!" (имеется в виду планка максимальной ежегодной платы за обучение в девять тысяч фунтов стерлингов).

Сообщается, что из здания, где располагаются офисы десятков других компаний, были эвакуированы сотни сотрудников после того, как сработала пожарная сигнализация.

В акциях протеста 10 ноября приняло участие порядка 30 тысяч студентов и преподавателей, приехавших в Лондон на автобусах из городов с университетами - Ливерпуля, Ньюкасла и Бирмингема. Демонстранты угрожают коалиционному правительству, пришедшему к власти в мае, отозвать парламентариев от Либерально-демократической партии, которые накануне выборов обещали противостоять любым повышениям стоимости обучения.

По последним данным Skynews, в Лондоне развернут передвижной центр оказания скорой медицинской помощи, а также поступили сообщения об арестах.