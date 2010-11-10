Евросоюз начнет переговоры о членстве с Албанией и Черногорией

Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении в Европейский Союз с Албанией и Черногорией сразу после выполнения ими ряда необходимых критериев.

Об этом говорится в представленных 9 ноября комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефаном ФЮЛЕ мнениях Еврокомиссии относительно заявок, поданных этими странами, соответственно, в 2009 и 2008 годах.

Согласно мнению Еврокомиссии, Албания, в частности, должна провести реформу избирательного законодательства, разработать глобальную стратегию судебной реформы, улучшить борьбу с коррупцией и организованной преступностью, принять законодательство в сфере защиты прав человека и прав меньшинств.

Кроме того, эта страна должна сократить бюджетный дефицит, улучшить инвестиционный климат, стремиться к улучшению платежного баланса и сокращению безработицы.

В мнении по Черногории отмечается, что она должна уделить особое внимание имплементации уже принятого законодательства, в частности, в сфере государственной администрации, полиции судебной системы, более эффективно бороться с дискриминацией, усилить борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Кроме того, Черногория должна улучшить законодательство в банковской сфере, изменить подходы к системе подготовки квалифицированных специалистов с целью сокращения безработицы, улучшить энергетическую и транспортную инфраструктуру страны.

В представленном ежегодном пакете документов по оценке политики расширения Евросоюза Еврокомиссия также отметила, что переговоры с Хорватией о вступлении в ЕС вступают в финальную стадию.

Еврокомиссия также подтвердила свою прошлогоднюю рекомендацию начать переговоры о вступлении с Македонией и подтвердила европейскую перспективу Боснии и Герцеговины, а также Косово.