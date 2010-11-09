Все международные наблюдатели в Беларуси представляют СНГ

Центральная комиссия Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов аккредитовала 68 международных и 982 внутренних наблюдателей за выборами Президента 19 декабря.

Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК Беларуси.

В частности, 62 из 68 международных наблюдателей представляют миссию наблюдения от Содружества независимых государств и 6 - Постоянный комитет Союзного государства.

Своих наблюдателей за выборами делегировали 8 политических партий, 6 общественных организаций, трудовые коллективы.

В соответствии с календарным планом проведения выборов, ЦИК Беларуси должна зарегистрировать кандидатов в Президенты с 14 по 23 ноября.

Выборы состоятся 19 декабря.

Результаты выборов должны быть установлены не позже 29 декабря, а второй тур голосования (при необходимости) должен состояться не позже, чем 2 января 2011 года.