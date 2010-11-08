Китай намерен отправить экспедицию на Луну

Китай сможет направить первых астронавтов на Луну уже в 2025 году, и вероятным местом «прилунения» станет Южный Полюс спутника, пишет Shanghai Daily.

«Нынешняя технологическая и экономическая мощь Китая уже превосходит силу США на момент запуска ими проекта «Аполлон» в 1961 году. Так что в течение 15 лет КНР сможет отправить на Луну двух-трех астронавтов», - заявил один из руководителей космической программы Китая.

Южный Полюс является наиболее предпочтительным местом высадки китайских астронавтов из-за ровной освещенности Солнцем, что обеспечивает отсутствие перепадов температур. Также данная часть планеты постоянно обращена к Земле, что обеспечит стабильность радиосвязи. Газета.ru