Победа правящей партии в Греции отсрочила парламентские выборы

Премьер-министр Греции Йоргос Папандреу после уверенного выступления его партии на местных выборах не стал назначать досрочные парламентские выборы, хотя о такой возможности говорил на протяжении нескольких недель, сообщает РИА "Новости".

"Мы изменили курс страны и теперь должны завершить свои усилия", - сказал в телеобращении Папандреу, левоцентристская партия которого захватила лидерство на губернаторских выборах в восьми из 13 префектур страны.

Ранее Папандреу заявлял, что если не будет доволен результатами местного голосования, то назначит выборы, по итогам которых формируется правительство страны.

"С завтрашнего дня мы продолжаем нашу работу. Изменения - непростой процесс, но для этого нас привел год назад к власти народ, и сегодня он подтвердил, что желает этих изменений", - заявил премьер. По его словам, реформы - "единственный шанс спасти страну".

"Мы продвигаемся вперед, не останавливаясь", - сказал Папандреу.

Греция реализует жесткие реформы в обмен на кредитную поддержку ЕС и МВФ, кабинет Папандреу может оказаться вынужден принять в ближайшее время новые масштабные сокращения расходов.