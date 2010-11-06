Идут массовые акции протеста против хранения радиоактивных отходов

В Германии проходят массовые акции протеста против хранения радиоактивных отходов. Поводом стадо прибытие в страну поезда из соседней Франции, который перевозит радиоактивный мусор. Состав насчитывает 11 вагонов, в которых перевозится 154 т опасных веществ.

В митинге протеста, который проходит в г.Данненберг, участвуют, по оценкам организаторов, порядка 50 тыс. человек. По данным властей, акцию протеста поддержали 10 тыс. человек, передает Associated Press.

Состав пересек границу Франции и Германии сегодня днем. Его конечной точкой является город Горлебен района Люхов-Данненберг на севере ФРГ. Прибытие поезда в этот населенный пункт ожидается 7 ноября.

Радиоактивные отходы были направлены из Германии во Францию, где переработаны на предприятиях местной компании Areva. Теперь их снова направляют в ФРГ. Во время пересечения составом границы Германии и Франции его также встретила группа из 1 тыс. протестующих.

В ФРГ почти каждый год прибывают составы из Франции с ядерными отходами, добавляет РосБизнесКонсалтинг. Согласно договору между Парижем и Берлином, на французских предприятиях осуществляется переработка немецкого отработанного ядерного топлива. Затем его отправляют в ФРГ на хранение.

Хранение отходов в Германии - не единственная причина для недовольства местных экологов-активистов. Они также выражают протест против решения властей подлить срок службы семнадцати атомных электростанций на 12 лет.