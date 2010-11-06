На новый европейский военный самолет выделили 20 млрд евро

Будущее А400М оказалась под угрозой

Европейские правительства согласовали финансирование программы по производству нового военно-транспортного самолета, сообщает Би-би-си. Стоимость проекта составит 20 млрд евро. Будущее самолета А400М, производимого Европейским аэрокосмическим и оборонным концерном (EADS), оказалась под угрозой в связи с сокращением военных бюджетов и претензиями к инженерным особенностям лайнера. Согласование финансирования проекта создаст в Европе 10 тысяч рабочих мест. Самолет покупают ВВС Британии, Франции, Германии, Бельгии, Люксембурга, Испании и Турции.

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