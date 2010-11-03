Премьер Македонии надеется, что Украина отменит визы

Премьер-министр Македонии Никола ГРУЕВСКИ надеется, что Украина на летний период отменит визы для граждан Македонии.

Как передает корреспондент УНИАН, такую надежду он высказал сегодня во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Он отметил, что такой шаг со стороны Украины будет ответным в адрес Македонии и позволит увеличить количество македонских туристов в Украине.

«Для увеличения туристов Республика Македония в этом году отменила использование виз на летний период. Надеемся, что с вашей стороны будет такой же ответный ход», - сказал Н.ГРУЕВСКИ.