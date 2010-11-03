Министр обороны пригласил в Украину грузинских специалистов

Министры обороны Украины и Грузии Михаил ЕЖЕЛЬ и Бачан АХАЛАЯ обсудили в Тбилиси широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, по словам М.ЕЖЕЛЯ, “мы обсудили те вопросы, которые представляют взаимный интерес. Это вопросы, связанные с реформированием вооруженных сил обеих стран и их оптимизацией, вопрос участия в совместных военных учениях и многое другое”.

В ходе переговоров руководители оборонных ведомств Украины и Грузии достигли договоренностей относительно продолжения обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины на базе специализированного учебного центра Вооруженных сил Грузии. В свою очередь, грузинская сторона выразила заинтересованность в изучении многолетнего опыта миротворческой деятельности Вооруженных сил Украины.

М.ЕЖЕЛЬ пригласил грузинских специалистов посетить Украину и ознакомиться с производственными мощностями и возможностями ремонтных предприятий Министерства обороны Украины.

“Украина всегда была и останется важным партнером для Грузии”, - подчеркнул Б.АХАЛАЯ.

По итогам переговоров руководители департаментов международного сотрудничества военных ведомств обеих стран подписали План сотрудничества между министерствами обороны Украины и Грузии на 2011 год.