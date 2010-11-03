Генсек НАТО не исключает участия Украины в системе ПРО

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН не исключает участия Украины, в частности, систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Севастополе и Мукачево, в создании системы противоракетной обороны альянса.

Об этом Генсек НАТО сказал сегодня на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России.

«Я говорил о сотрудничестве с Россией (в вопросе ПРО), но мне кажется, что это приглашение должно быть открыто для наших евроатлантических партнеров. То есть это приглашение и Украине, если Украина этого пожелает. Мы не исключаем этой возможности», - сказал А.РАСМУССЕН.

Он сообщил, что на предстоящем саммите НАТО в Лиссабоне будет принято решение о создании территориальной ПРО на основе альянса.

По словам А.РАСМУССЕНА, ПРО, которая предназначена для защиты развернутых воинских контингентов, может быть расширена до масштаба территориальной противоракетной обороны, чтобы защищать население всех стран.

"Я с надеждой смотрю на развитие дальнейшего положительного сотрудничества с Украиной на основе текущей политики, проводимой Президентом и правительством Украины", - сказал генсек НАТО, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

Он напомнил, что недавно встречался с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, и тот подтвердил, что Украина намерена соблюдать обязательства, взятые в рамках Комиссии НАТО-Украина.

«Я это очень ценю. Мы также обсудили, как бы мы могли развивать сотрудничество между НАТО и Украиной далее в согласованных рамках», - сказал А. Фог РАСМУССЕН.

Он подчеркнул, что НАТО остается приверженным решению Бухарестского саммита Альянса, где было принято решение о том, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО. «Если они этого пожелают и будут соответствовать необходимым критериям. Всем нам известно, что правительство Украины, скажем так, несколько изменило евроатлантическую ориентацию Украины, и мы полностью уважаем это. НАТО - это добровольная организация, мы не заставляем никакие страны вступать в НАТО, поэтому Украина должна решить будущее своих взаимоотношений с НАТО», - сказал генсек Альянса.