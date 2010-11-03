Польским журналистам светит до 2 лет за статью о Смоленской катастрофе

Варшавская окружная прокуратура возбудила дело в отношении журналистов еженедельника Wprost за публикацию материалов следствия по делу о катастрофе президентского самолета вблизи Смоленска в апреле этого года.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре, законодательством за такое нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

„Как показывает публикация, журналисты незаконно получили копии актов следствия, фрагменты которых были процитированы в материале без согласия прокурора, ведущего дело”, - отметили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что публикации однозначно неподтвержденных материалов следствия негативно влияют на ход расследования дела, дезинформируют общественность и могут нарушать права родственников жертв катастрофы.

„Некоторые тезисы в статье де-факто указывают виновных в катастрофе еще до завершения расследования специально определенных государством органов”, - отметили в прокуратуре.

В пресс-службе также сообщили, что в связи с делом против журналистов прокуратура решила запретить лицам, имеющим доступ к материалам следствия (в частности, родственникам погибших), копировать их.

2 ноября еженедельник Wprost со ссылкой на материалы следствия написал, что прокуратура тщательным образом изучает вопрос, мог ли главнокомандующий Военно-воздушных сил Польши Анджей Бласик руководить президентским Ту-154 на момент его посадки в Смоленске 10 апреля 2010 года?

Собраны прокуратурой материалы, которые приводит издание, свидетельствуют, что А.Бласик имел "тяжелый характер", мог быть в конфликте с пилотами президентского самолета, и якобы раньше уже перебирал на себя управление самолетами.