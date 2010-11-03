Республиканцы потеряли шанс получить большинство в сенате США

Республиканцы отвоевали у демократов места сенаторов от штатов Иллинойс и Пенсильвания, но в Калифорнии и Западной Виргинии они проиграли, что фактически лишило их надежды на получение большинства в сенате, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал АВС, располагающий предварительными данными голосования на промежуточных выборах в Конгресс США.

На настоящий момент республиканцы сумели "отбить"у демократов шесть мест в сенате - в штатах Северная Дакота, Арканзас, Индиана, Висконсин, Пенсильвания и штате Обамы - Иллинойсе.

Однако лидирующие позиции кандидатов от демократов в Калифорнии и Западной Виргинии лишили республиканцев шансов получить большинство мест в сенате. Для получения большинства нужно было "отобрать"у демократов 10 штатов.

Между тем, республиканцам, по данным СМИ, вероятно, удастся получить контроль над Палатой представителей.

Демократы и республиканцы ведут борьбу за все 435 мест в Палате представителей, и 37 из 100 сенаторских кресел, а также 37 должностей губернаторов штатов, включая такие значимые штаты, как Флорида, Нью-Йорк и Калифорния (обновляемая карта).