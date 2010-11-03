Экзит-пол: на выборах в США лидируют республиканцы

В ряде штатов США завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Избирательные участки закрылись на восточном побережье страны, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

Согласно данным экзит-полов по четырем штатам, кандидаты на посты сенаторов от Республиканской партии лидируют в штатах Индиана, Кентукки и Южная Каролина. Кандидат от демократов - вероятный победитель в штате Вермонт, передает CNN.

В выборах членов Палаты представителей нынешний конгрессмен-демократ от Вермонта лидирует по данным экзит-полов. Однако, по данным опубликованных опросов по ряду избирательных округов Южной Каролины, Кентукки и Индианы, всюду лидируют республиканцы.

Демократы и республиканцы ведут борьбу за все 435 мест в Палате представителей, и 37 из 100 сенаторских кресел, а также 37 должностей губернаторов штатов, включая такие значимые штаты, как Флорида, Нью-Йорк и Калифорния. Согласно ряду общенациональных опросов, наиболее вероятной выглядит победа на выборах Республиканской партии, которая сейчас находится в оппозиции.

Промежуточные выборы в США проводятся в середине 4-летнего президентского срока.