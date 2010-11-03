Пакеты со взрывчаткой разлетаются из Греции по Европе

На борту самолета частной компании, занимающейся почтовыми перевозками, был обнаружен подозрительный пакет, адресованный премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. Как сообщает Associated Press со ссылкой на греческую полицию, самолет вылетел из Афин около десяти вечера, пунктами его назначения были Париж и Льеж. После обнаружения пакета на имя Берлускони самолет сел в Болонье (Италия), там подозрительный груз передали экспертам.

2 ноября в здание ведомства канцлера ФРГ Ангелы Меркель была доставлена посылка, в которой при досмотре обнаружили взрывчатое вещество. По данным немецких СМИ, в графе "отправитель" значилось министерство экономики Греции.

Еще два пакета, вызвавших подозрение служб безопасности, были обнаружены 2 ноября в международном аэропорту Афин. Как сообщает CNN, полицейские взорвали оба пакета, один из которых был адресован Европолу (полицейская служба Евросоюза) в Гааге, а второй - Европейскому суду в Люксембурге.

В связи с этими событиями, греческая полиция обратилась к руководству гражданской авиации страны с требованием прекратить отправку любых писем и посылок за границу в ближайшие 48 часов. За это время власти рассчитывают провести расследование и найти оставшиеся посылки с бомбами, если таковые имеются.

1 и 2 ноября, напоминает Лента.ру, пакеты со взрывчаткой были доставлены в ряд иностранных посольств, расположенных в Афинах. Первая такая посылка обнаружилась в представительстве Мексики: пакет взорвался в руках у курьера, который в результате получил легкие ранения. В дальнейшем полиции удалось перехватить аналогичные посылки, адресованные посольствам Бельгии, Нидерландов, Болгарии, Чили, Германии, а также президенту Франции Саркози лично.

Сообщалось также о взрывах на территории представительства Швейцарии и у посольства России. В результате взрывов никто не пострадал.

Греческая полиция предполагает, что за рассылкой бомб могут стоять местные анархисты. По подозрению в причастности к происходящему были задержаны два молодых человека, 22 и 24 лет. Их имена и другие подробности не сообщались.