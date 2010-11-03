Украина лишилась главных рычагов на переговорах с ЕС?

Украина, в одностороннем порядке отменив визы для граждан Европейского Союза, лишилась главных переговорных позиций о безвизовом режиме.

Об этом на пресс-конференции в Москве сказал Постоянный представитель РФ при Европейском Союзе Владимир ЧИЖОВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России.

«Россия и Украина эти переговоры (о безвизовом режиме – УНИАН) ведут с разных позиций. Украина в период президентства господина ЮЩЕНКО в одностороннем порядке отменила визы для граждан Евросоюза, поэтому лишила себя на этих переговорах главных, наверное, переговорных рычагов, чего Россия не сделала и не собирается делать», - сказал В.ЧИЖОВ.

«Я, конечно, сочувствую переговорщикам с украинской стороны – им, наверное, вести эти переговоры сложнее», - подчеркнул он. В то же время, считает он, страхи ЕС, связанные с отменой визы для граждан Украины и России, искусственны и надуманны.

В.ЧИЖОВ убежден, что если кто-то продолжает бояться того, что из России, Украины, Беларуси потянутся на Запад волны нелегальных эмигрантов, то это либо инерция мышления, либо незнание реалий.

«Я лично не имею ничего против, если Россия и Украина получат безвизовый режим с Евросоюзом в один и тот же день. Я думаю, всем нам будет очень приятно от этого совпадения», - сказал В.ЧИЖОВ.