Чавес обещал обеспечить Беларусь нефтью на 200 лет

Президент Венесуэлы Уго Чавес, который находится в Белоруссии с официальным визитом, обещал обеспечить нефтью эту страну на 200 лет.

"Минск не будет испытывать недостатка в этом сырье ближайшие 200 лет, - приводит его слова Associated Press. - ...Среди нас нет должников и кредиторов. Мы - товарищи, мы строим альтернативу империализму - многополярный мир".

Сегодня Венесуэла и Белоруссия заключили контракт на поставку 30 млн т нефти в 2011-2013гг.

Кроме того Чавес поблагодарил белорусскую сторону за поддержку и помощь в части обмена технологиями, нефтехимии, жилищном строительстве, промышленной кооперации.