Чавес обещал обеспечить Беларусь нефтью на 200 лет
22:20, 16 октября 2010Мир
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"Строим альтернативу империализму"
Президент Венесуэлы Уго Чавес, который находится в Белоруссии с официальным визитом, обещал обеспечить нефтью эту страну на 200 лет.
"Минск не будет испытывать недостатка в этом сырье ближайшие 200 лет, - приводит его слова Associated Press. - ...Среди нас нет должников и кредиторов. Мы - товарищи, мы строим альтернативу империализму - многополярный мир".
Сегодня Венесуэла и Белоруссия заключили контракт на поставку 30 млн т нефти в 2011-2013гг.
Кроме того Чавес поблагодарил белорусскую сторону за поддержку и помощь в части обмена технологиями, нефтехимии, жилищном строительстве, промышленной кооперации.
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