Китаянки доминируют в списке самых богатых женщин мира

Более половины богатейших женщин мира, самостоятельно заработавших свои состояния – китаянки, сообщает Би-би-си со ссылкой на ежегодный доклад Hurun Rich List 2010.

Возглавляет список главных миллиардерш планеты глава бумагоперерабатывающего концерна Nine Dragons Paper 53-летняя Чжан Инь, чье состояние оценивается в 5,6 млрд долларов.

На втором месте находится 46-летняя У Яцзюнь из Longfor Property, заработавшая 4,1 млрд долларов.

Третьей в списке богатейших женщин мира идет 69-летняя Чэнь Лихуа из гонконгского конгломерата Fuhua International, ее состояние - 4 млрд долларов.

Всего, по данным отчета Hurun Rich, в топ-20 вошли 11 китаянок.

Кроме того, в этом списке фигурируют имена со-основательницы компании Zara - испанки Розалии Мера, Дорис Фишер из Gap и американской телеведущей Опры Уинфри.